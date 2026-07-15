СБС с помощью дрона сбили российский вертолёт Ми-28 в Белгородской области. Видео

Украинские военные сбили ещё один вражеский вертолёт. На этот раз российский Ми-28 "приземлили" с помощью FPV-дрона пилоты СБС.

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Поражение было нанесено в небе над Белгородской областью РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно

Утром 15 июля у россиян снова сократился вертолетный парк: украинские военные сбили очередной вражеский "Ми-28" (или "Ночной охотник").

Об этом менее чем через час после поражения сообщил командующий СБС.

"Хробачий Ми-28 "Ночной охотник" мордой в землю... 10:00, Белгородская область РФ, населенный пункт Вязовое", – написал Бровди в 10:28.

Пилоты 427-й отдельной бригады беспилотных систем СБС "Рарог" точно направили БПЛА прямо в борт вражеского вертолета . А камера, которой был оснащён FPV, зафиксировала эпическую "гонку" дрона с российским вертолётом, победителем из которой вышел украинский БПЛА.

Главные истории дня

Ми-28 (по кодификации НАТО: Havoc, дословно "опустошитель") — советский и российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Разработка вертолета велась на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля с 1978 года. В ноябре 1982 года первый прототип поднялся в воздух.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Силы обороны уничтожили ещё 1470 оккупантов и вражеский корабль. Это оказалось российское судно, которое таранило украинский катер "Яны Капу" в 2018-м: карма настигла его спустя восемь лет.

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