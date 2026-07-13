Силы обороны отминусовали 1600 оккупантов, уничтожили 5 танков и 4 средства ПВО армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки 12 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1600 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 420 тыс. 690 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за сутки 12 июля

За сутки, по данным Генштаба, Силы обороны уничтожили на фронте почти рекордное количество оккупантов – 1600 человек.

Уничтожено или повреждено 2 311 единиц вражеской техники и вооружения.

В частности, россияне потеряли 5 танков, 3 боевые бронированные машины, 58 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 4 средства ПВО.

Обезврежены 1 734 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и еще 11 наземных робототехнических комплексов.

Защитники превратили в металлолом 494 единицы автомобильной и 5 единиц специальной техники.

Сбито 7 крылатых ракет, которыми Россия атаковала украинские города и села.

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Потери РФ за весь период полномасштабного вторжения

За всё время большой войны, с 24 февраля 2022 года до утра 13 июля 2026 года, украинские военные уничтожили 12 125 танков, 24 931 боевую бронированную машину, 45 865 артиллерийских систем, 1 929 РСЗО, 1 489 средств ПВО, 405 693 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 894 наземных робототехнических комплекса.

Также за этот период враг потерял 119 532 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 4 412 единиц специальной техники.

За годы войны защитники сбили 4 896 крылатых ракет, 437 самолетов и 353 вертолета российской армии. Кроме того, украинские военные потопили 33 российских корабля и поразили 2 подводные лодки вражеского флота.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля Силы беспилотных систем подбили 14 российских судов за ночь. Было поражено 10 танкеров и 4 парома.

За неделю (начиная с 6 июля) количество успешных ударов по вражеским судам достигло 90.

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