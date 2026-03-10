СБУ и Нацполиция разоблачили иранского генерала, который организовал передачу России технологий производства Shahed. Фото

Украинские правоохранители установили причастность иранского генерала к организации передачи России технологий производства ударных беспилотников Shahed-136. Благодаря этой схеме на российском предприятии "Алабага" изготовили более 13 тысяч дронов, которыми армия РФ атакует украинские города. Генералу уже сообщили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщили Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины. Информацию собрал OBOZ.UA.

После провала планов быстрого захвата Украины в 2022 году российское руководство начало искать новые средства поражения. В июле того же года представители РФ договорились с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана о поставках Shahed-136 и передаче технологий их производства.

Ключевым координатором этого сотрудничества правоохранители называют бригадного генерала КСИР Абдоллу Мехраби. Он возглавляет Организацию исследований самодостаточности и джихата аэрокосмических сил КСИР, а также является соучредителем компании Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), которая производит комплектующие для дронов, в частности двигатели MD-550.

Чтобы скрыть участие государственных структур Ирана в сотрудничестве с Россией, генерал привлек подконтрольную компанию Sahara Thunder Company PJS. Именно через нее заключались контракты на поставку беспилотников, комлектующих и оборудования, а также организовывалась транспортировка технологий в РФ.

В январе 2023 года российское предприятие АО "ОЭЗ ПВТ "Алабуга"" подписало с этой компанией контракт на поставку не менее 2400 дронов Shahed-136 под скрытым названием "Проект моторные лодки". Документ также предусматривал технологий производства, поставку оборудования и обучение российских специалистов.

Первый платеж по контракту российская сторона осуществила в феврале 2023 года – золотыми слитками на сумму более 104 миллионов долларов. В течение 2023-2024 годов под контролем Мехраби в Россию системно поставляли иранские комплектующие и оборудование. Это позволило наладить серийное производство дронов на территории Татарстана.

Правоохранители установили, что с использованием иранских технологий на предприятии "Алабуга" изготовили не менее 13 315 ударных беспилотников. Российская армия применяет их для массированных атак по территории Украины и ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, иранские инструкторы проводили обучение для российских военных и работников предприятия по запуску и техническому обслуживанию беспилотников. На основании собранных доказательств Абдолли Мехраби сообщили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что события в Иране вызвали у украинцев много вопросов, среди которых – как это может сказаться на нашей стране и войне? Да, известно, что Иран помогал России и поставлял дроны-камикадзеShahed-136, но ведь производство уже давно локализовано на территории самой РФ. Однако это далеко не все

