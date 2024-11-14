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СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

Марина Лисничук
War
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СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

В Украине задержали двух вражеских агентов, которые по заказу спецслужб РФ шпионили за Силами обороны и совершали поджоги на юге и западе Украины.

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Операцию по разоблачению и задержанию приспешников агрессора провели специалисты Службы безопасности на Национальной полиции. О деталях сообщили в СБУ, публикуя фото.

Отмечается, что в Запорожье был задержан 31-летний наркозависимый мужчина, который ранее провел в тюрьме шесть лет за кражи, а после выхода на свободу был дистанционно завербован оккупантами.

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

По их указаниям, рецидивист поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техническое обслуживание после боевых задач на фронте.

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

Кроме того, фигурант отслеживал наличие личного состава на местах дислокации украинских воинов.

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

По имеющимся данным, оккупанты пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по городу.

Правоохранитель задержали вражеского агента на попытке поджога очередного автомобиля.

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

А на Волыни задержали 18-летнего местного жителя, который сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи облцентра.

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

"Злоумышленник признался, что совершил преступление по заказу неизвестного, который в одном из мессенджеров за $600 предложил поджигать релейные шкафы на территории Волынской области", – уточнили в Нацполиции.

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

Оба вражеских приспешника уже находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты СБУ задержали в Чернигове агента ГРУ России, который корректировал вражеский огонь, совершал поджоги авто и планировал убийства украинских защитников. Фигурантом оказался 45-летний безработный житель города с прокремлевскими взглядами.

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