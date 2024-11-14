СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги и шпионили на Запорожье и Волыни. Фото

В Украине задержали двух вражеских агентов, которые по заказу спецслужб РФ шпионили за Силами обороны и совершали поджоги на юге и западе Украины.

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Операцию по разоблачению и задержанию приспешников агрессора провели специалисты Службы безопасности на Национальной полиции. О деталях сообщили в СБУ, публикуя фото.

Отмечается, что в Запорожье был задержан 31-летний наркозависимый мужчина, который ранее провел в тюрьме шесть лет за кражи, а после выхода на свободу был дистанционно завербован оккупантами.

По их указаниям, рецидивист поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техническое обслуживание после боевых задач на фронте.

Кроме того, фигурант отслеживал наличие личного состава на местах дислокации украинских воинов.

По имеющимся данным, оккупанты пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по городу.

Правоохранитель задержали вражеского агента на попытке поджога очередного автомобиля.

А на Волыни задержали 18-летнего местного жителя, который сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи облцентра.

"Злоумышленник признался, что совершил преступление по заказу неизвестного, который в одном из мессенджеров за $600 предложил поджигать релейные шкафы на территории Волынской области", – уточнили в Нацполиции.

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

Оба вражеских приспешника уже находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты СБУ задержали в Чернигове агента ГРУ России, который корректировал вражеский огонь, совершал поджоги авто и планировал убийства украинских защитников. Фигурантом оказался 45-летний безработный житель города с прокремлевскими взглядами.

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