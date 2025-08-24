СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины ударами по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге: новые детали

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций нанесли удары по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге Ленинградской области РФ. В результате атаки произошли взрывы на производственных мощностях порта.

Операцию украинские защитники приурочили ко Дню Независимости Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ.

Детали операции

Дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций атаковали вражеские объекты в ночь на 24 августа. После прилетов БПЛА на территории порта "Усть-Луга" в Ленинградской области прогремела серия мощных взрывов.

Украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатек", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа. На месте происшествия был зафиксирован мощный взрыв и последующий огромный пожар.

По предварительной информации, удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата, являющегося "сердцем" технологических процессов комплекса.

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на Усть-Луга в этом году. Первая была в начале января.

"Из-за этого терминала Россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, необходимой россии для ведения войны", – сообщил информированный источник в СБУ.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" был нанесен в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора. Подтверждено успешное поражение цели с последующим возгоранием.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, на территории Белгородской и Воронежской областей России нанесли огненное поражение по логистическим объектам, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей российской оккупационной армии. Результаты нанесенных поражений уточняются.

Болезненные удары по вражеской инфраструктуре

Газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк" в порту Усть-Луга – это крупный производственно-логистический хаб на Балтийском море. Он предназначен для переработки стабильного газового конденсата, производимого компанией на других своих месторождениях, и последующей отгрузки готовой продукции на экспорт.

Комплекс перерабатывает стабильный газовый конденсат в различные виды топлива и нефтепродуктов, включая легкую и тяжелую нефть, керосин, дизельную фракцию и мазут. Это позволяет компании экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Комплекс был запущен в 2013 году. Его проектная мощность по переработке стабильного газового конденсата составляет 6 млн тонн в год. В 2024 году, например, комплекс переработал 7,362 млн тонн стабильного газового конденсата.

Что предшествовало

Газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк" в порту Усть-Луга неоднократно подвергался атакам беспилотников, в результате которых на его территории возникали пожары и временно приостанавливался технологический процесс. Расположение комплекса в порту Усть-Луга имеет стратегическое значение, поскольку позволяет ему иметь собственный экспортный терминал, не зависящий от портов других стран. Это важный элемент в цепочке поставок компании.

Напомним, Украина в августе атаковала по меньшей мере семь российских НПЗ. По крайней мере, именно столько поражений насчитало издание Neue Zürcher Zeitung.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января 2024 года терминал подвергся ночной атаке дронов СБУ. Поражения были точными. На терминале вспыхнул пожар, сотрудников эвакуировали. После атаки терминал приостанавливал работу.

