СБУ идентифицировала военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру: погибли десятки человек

Служба безопасности установила личности военных оккупационной армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Все они принадлежат к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (в/ч 33310).

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Там подчеркнули, что по фактам военного преступления РФ начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки со стороны России.

По данным следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

– командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

– командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

– начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

– штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

– штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

– инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

В спецслужбе отметили, что после проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И оно обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", – отметил глава СБУ Василий Малюк и добавил, что мы обязательно победим в войне.

Напомним: в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

Накануне стало известно, что OSINT-сообщество Molfar установило имена лиц, ответственных за реализацию теракта в Днепре 14 января на уровне исполнителей. Среди них командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица – в общей сложности 44 человека из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, базирующегося в городе Шайковка.

На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят Ту-22М3, атакующие ракетами Х-22 территорию Украины, говорится в расследовании. Отмечается также, что этот же полк совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг – 27 июня 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ из Курской области и из акватории Азовского моря по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22, одна из которых попала в многоэтажку в Днепре. ВСУ не имеют огневых средств, способных сбивать этот тип ракет;

– премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на очередное военное преступление России в отношении Украины. Она призвала привлечь страну-агрессор к ответственности за ракетную атаку на Днепр.

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