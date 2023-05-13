СБУ объявила подозрение российскому оккупанту, который пытал украинцев на Харьковщине

Служба безопасности разоблачила очередного российского оккупанта, совершавшего военные преступления на временно захваченных территориях Украины. Речь идет о путинском вояке с позывным "Гранит", причастном к массовым репрессиям против жителей Балаклеи на Харьковщине.

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Террорист был комендантом Калининградского гарнизона, в начале полномасштабного вторжения входившего в состав группировок армии РФ на восточном фронте. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость в конце).

Установлено, что в марте 2022-го "Гранит" приехал в оккупированную в то время Балаклею и начал заниматься координацией совместных действий военнослужащих ВС РФ и боевиков "Л/ДНР" в распространении в городе кремлевского режима.

Впоследствии оккупационные так называемые власти назначили его "комендантом". На этой должности российский военный преступник организовывал задержание местных жителей. В частности, по его указанию украинцев свозили в созданную врагом застенку, обустроенную в захваченном здании райотдела полиции.

Там террористы из РФ подвергали людей жестоким пыткам, а также долго содержали без еды и воды. Некоторые из жертв российских военных до сих пор считаются пропавшими без вести.

Документально зафиксировано, что "Гранит" лично допрашивал незаконно заключенных украинцев, применял к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в Россию.

Во время освобождения воинами ВСУ Балаклеи российский "комендант" бежал в свою страну-агрессор, где скрывается от правосудия.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ныне продолжаются комплексные меры по привлечению этого российского военного преступника к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время оккупации Балаклеи захватчики поставили "заммэра" экс-участника талан-шоу Сергея Агаркова. Украинец, "прославившийся" забиванием гвоздей в нос, во время вторжения РФ стал коллаборантом.

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