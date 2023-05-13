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СБУ объявила подозрение российскому оккупанту, который пытал украинцев на Харьковщине

Марина Лисничук
War
2 минуты
207
СБУ объявила подозрение российскому оккупанту, который пытал украинцев на Харьковщине

Служба безопасности разоблачила очередного российского оккупанта, совершавшего военные преступления на временно захваченных территориях Украины. Речь идет о путинском вояке с позывным "Гранит", причастном к массовым репрессиям против жителей Балаклеи на Харьковщине.

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Террорист был комендантом Калининградского гарнизона, в начале полномасштабного вторжения входившего в состав группировок армии РФ на восточном фронте. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость в конце).

Установлено, что в марте 2022-го "Гранит" приехал в оккупированную в то время Балаклею и начал заниматься координацией совместных действий военнослужащих ВС РФ и боевиков "Л/ДНР" в распространении в городе кремлевского режима.

СБУ объявила подозрение российскому оккупанту, который пытал украинцев на Харьковщине

Впоследствии оккупационные так называемые власти назначили его "комендантом". На этой должности российский военный преступник организовывал задержание местных жителей. В частности, по его указанию украинцев свозили в созданную врагом застенку, обустроенную в захваченном здании райотдела полиции.

Там террористы из РФ подвергали людей жестоким пыткам, а также долго содержали без еды и воды. Некоторые из жертв российских военных до сих пор считаются пропавшими без вести.

СБУ объявила подозрение российскому оккупанту, который пытал украинцев на Харьковщине

Документально зафиксировано, что "Гранит" лично допрашивал незаконно заключенных украинцев, применял к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в Россию.

Во время освобождения воинами ВСУ Балаклеи российский "комендант" бежал в свою страну-агрессор, где скрывается от правосудия.

СБУ объявила подозрение российскому оккупанту, который пытал украинцев на Харьковщине

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ныне продолжаются комплексные меры по привлечению этого российского военного преступника к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время оккупации Балаклеи захватчики поставили "заммэра" экс-участника талан-шоу Сергея Агаркова. Украинец, "прославившийся" забиванием гвоздей в нос, во время вторжения РФ стал коллаборантом.

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