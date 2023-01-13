СБУ провела военные тренировки на Ривненщине: "останавливали" вражескую ДРГ, которая "прорвалась" из Беларуси, и "освобождали" заложников. Видео

Служба безопасности Украины провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ривненской области. Силы обороны, согласно легенде учений, отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), "совершивших прорыв" через границу с Беларусью.

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Об этом 13 января сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. Отмечается, что тактико-специальные мероприятия состоялись в условиях максимально приближенных к реальным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины отработали сценарий, при котором одна из ДРГ противника попыталась проникнуть в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

"Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом. Таким образом диверсанты хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора", – сказано в сообщении.

Правоохранители и бойцы ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

В учениях участвовали сотрудники Службы безопасности, Вооруженных сил, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии Украины, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе этой тренировки они комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных угроз в приграничных районах на северо-западе страны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что не видит признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-беларуской границе.

– В Генштабе в свою очередь сообщили, что в течение 2023 года для Украины будет сохраняться угроза наступления оккупационных войск из Беларуси. Однако сейчас противник не сформировал ударную группировку в РБ.

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