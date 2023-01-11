СБУ ''расколола'' российского агента, готовившего диверсии на западе Украины: он сдал своего куратора. Фото

Российская ФСБ забросила для совершения диверсий на западе Украины своего агента. Служба безопасности вовремя разоблачила злоумышленника, а также установила его куратора.

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Куратором оказался офицер российских спецслужб, активно участвующий в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности, отдельного полка специального назначения "Азов".

Также он "охотился" за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ, штатных и внештатных работниках. Кроме того, агент ФСБ узнавал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы. Вражеский офицер вербовал граждан Украины преимущественно в соцсетях.

Следствием установлено, что в 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких задач "законсервировал" его до 2022 года. После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область.

Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах.

Контрразведчики Службы безопасности предотвратили это и в результате многоэтапной спецоперации задержали вражеского диверсанта в Черновцах.

Сейчас предатель уже приговорен к 16 годам тюрьмы. В ходе следственно-оперативной работы он "сдал" своего куратора по ФСБ. По материалам СБУ ему объявлено о подозрении по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Напомним, в Днепропетровской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента РФ. Местный поставщик лекарственных препаратов вызвался работать на российское ГРУ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила прислужника Спасо-Покровского женского монастыря УПЦ (МП) на призывах к захвату Россией Киева. После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

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