СБУ разоблачила педагогов-коллаборанток, внедрявших 'стандарты' РФ в школах Мариуполя

Служба безопасности разоблачила двух коллаборанток, которые занимались внедрением "стандартов" государства-террориста России в школах временно оккупированного Мариуполя. Женщины добровольно согласились с предложением оккупационной администрации относительно незаконного провозглашения их "директорами" учебных заведений.

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Коллаборанткам грозит тюремный срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Досудебным следствием установлено, что в мае 2023 года коллаборантки возглавили "муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа №41 города Мариуполя" и "Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Талаковская средняя школа".

По указанию российских оккупантов педагоги приступили к внедрению стандартов "образования" государства-агрессора. Используя свое служебное положение, предательницы организовали размещение в учебном заведении флагов РФ, а также другой символики, направленной на внедрение российских стандартов образования в учебном заведении.

Приспешницы оккупантов осуществляли подбор учителей, в том числе принудительно, которые будут работать в так называемой школе оккупационных властей. Также коллаборантки проводили прием учеников на 2023 учебный год в согласовании с так называемым "федеральным законом "об образовании в РФ".

В СБУ сообщили, что в учебный план вошло обязательное изучение русского языка и литературы. Также предательницы обеспечили выдачу школьникам учебников по обучению по образовательной программе страны-агрессора. Злоумышленницам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на временно оккупированной части Луганской области взорвали очередного коллаборанта. В собственном жилище подорван Юрий Афанасьевский, который возглавлял "таможню ЛНР" и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Ранее сообщалось, что на Сумщине поймали украинца, который работал на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Он собирал информацию и делал фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.

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