СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего захватчикам устанавливать минные поля во время оккупации Харьковщины. Фото

Служба безопасности Украины поймала еще одного пособника российских захватчиков. Рецидивист помогал врагу устанавливать минные поля во время оккупации Харьковской области.

Предатель добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района. Ранее он был осужден за тяжкие преступления.

После оккупации российскими войсками населенного пункта мужчина помогал им ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений.

Среди заминированных участков находились местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района.

Кроме того, злоумышленник сдавал захватчикам адреса участников сопротивления в регионе. После этого оккупанты похищали людей и бросали их в застенки.

Также злоумышленник вместе с путинскими военными грабил дома односельчан, выехавших на то время на подконтрольную Украине территорию.

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После деоккупации района приспешник россиян пытался "залечь на дно", однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Он находится под стражей. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала российскую осведомительницу, которая наводила удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. Жительница Константиновки передала захватчикам координаты временной дислокации и продвигающиеся к передовой маршруты десантных подразделений ВСУ. Однако сотрудники СБУ вовремя обнаружили это и предупредили командование украинских войск. Это позволило избежать вражеского удара по украинским воинам.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали агентов страны-террориста РФ, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе и энергогенерирующие предприятия.

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