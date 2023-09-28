СБУ задержала российскую информаторшу, наводившую удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. Фото

СБУ успешно задержала вражескую информаторшу, которая предоставляла оккупантам информацию о Силах обороны Донецкой области. В частности, она сообщала данные о местонахождении и движении украинских защитников, участвовавших в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Было установлено, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и маршруты десантных подразделений ВСУ, что продвигаются к передовой.

Сотрудники СБУ вовремя обнаружили этот факт и сообщили командованию украинских войск о возможных угрозах со стороны оккупантов. Это позволило провести ряд комплексных мер по защите Сил обороны от возможных угроз.

Следствие установило, что вражеским информатором была женщина, проживавшая в прифронтовом городе Константиновка. Она периодически публиковала информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области на прокремлевских интернет-ресурсах. Именно таким образом российские спецслужбы получали разведданные.

Видео дня

В частности, в так называемом Z-чате она разместила информацию о перемещениях по территории прифронтового города и автомобильной трассе колонн бронированной техники ВСУ. В своем сообщении она указала на маршрут движения боевых машин пехоты и грузовиков с военнослужащими, отметив, что речь идет об усилении украинских военных подразделений на одном из направлений фронта.

Для сбора информации вражеская агентка обходила территорию и незаметно следила за перемещением военной техники ВСУ. Полученные ею данные передавала в виде текстовых сообщений пророссийскому телеграм-каналу.

Во время обысков у коллаборантки был обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее общения с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей и может быть приговорена к 8 годам заключения.

Эти комплексные мероприятия были проведены сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обезвредила действующую на территории Харьковщины агентурную сеть главного управления России. Злоумышленники собирали компромат на военных Вооруженных сил Украины и корректировали удары по Харькову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области СБУ известила о подозрении клирику УПЦ МП, который раздавал кремлевские "агитки". Речь идет о настоятеле церкви Овручско-Коростенской епархии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!