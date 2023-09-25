СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая собирала компромат на военных ВСУ и корректировала удары по Харькову. Фото

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть главного управления России, действовавшую на территории Харьковщины. Злоумышленники собирали компромат на военных Вооруженных сил Украины и корректировали удары по Харькову.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Такая информация нужна россиянам для попыток их вербовки и подготовки специальных информационных кампаний против Украины.

Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов оккупантов по Харькову, а затем выходили на места "прилетов", чтобы зафиксировать отправить "отчет" оккупантам.

СБУ задокументировала преступные действия 4 участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства.

Установлено, что завербованные злоумышленники были дистанционно, а руководил ими бывший местный житель, который в начале полномасштабной войны бежал в Россию. Там он начал сотрудничать с сотрудниками ГРУ, которые поставили ему задачу создания собственной агентурной сети в Харькове.

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К ней он приобщил своих знакомых, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Они объезжали местность и фиксировали пункты базирования сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов. Собранные сведения они переправляли резиденту (руководителю группы), а он предоставлял их своему "куратору".

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также у злоумышленников нашли три боевых гранаты.

Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Задержанные находятся под стражей. Им грозят разные сроки заключения, в том числе пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области задержали семью коллаборанток. Это мать с дочерью, которые в 2022 году помогали России провести фейковый референдум, когда регион был под оккупацией.

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