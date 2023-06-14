СБУ сообщила о подозрении Александру Дугину, ставшему идеологом рашизма: он призывал к уничтожению украинцев

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу в отношении одного из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа Александра Дугина. Правоохранители сообщили о подозрении главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение".

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Сейчас правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению Дугина к ответственности за преступления против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что в своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях Дугин уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками нашего государства.

Также в материалах следствия говорится о том, что в начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины. Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры Украины.

Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина России Дугина. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также по ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Напомним, в Московской области взорвали автомобиль дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина – Дарьи Дугиной. Она погибла на месте. В сети также опубликовали фото, как выглядит автомобиль после взрыва.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по международным делам нелегитимной Госдумы РФ Леонид Слуцкий провозгласил нацистский лозунг на похоронах дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной. Он также размечтался об улице в ее честь в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады официально признали "рашизм" государственной идеологией Российской Федерации. В парламенте также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз и правительства демократических стран поддержать осуждение политики "рашизма".

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