СБУ сообщила о подозрении двум генералам РФ и их подчиненным, которые командовали ударами по Ахтырке. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум генералам Вооруженных сил РФ и их подчиненным из элитной Кантемировской дивизии. Они командовали массированными ударами по гражданской инфраструктуре Ахтырки (Сумская область) 25 февраля 2022 года.

Об этом сообщили пресс-служба СБУ и прокуратура Сумской области. В тот день российские войска обстреляли город реактивными системами "Град" и "Ураган", применив кассетные боеприпасы.

Под огонь попали детские сады, десятки жилых домов и критически важная теплоэлектроцентраль. Один из снарядов попал в детский сад, который мирные жители использовали как укрытие. Погибло 9 человек, среди них 7-летняя девочка Алиса, еще 9 мирных жителей получили ранения.

По данным следствия, обстрел санкционировал генерал-лейтенант Сергей Кисель, командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ. Выполнение приказа обеспечивали его подчиненные из 4-й танковой дивизии:

генерал-майор Евгений Журавлев – командир дивизии;

полковник Дмитрий Киршин – начальник штаба;

полковник Владимир Кривощапов – начальник артиллерии;

полковник Александр Александров – командир 275-го самоходного артиллерийского полка;

подполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штаба этого полка.

Именно по приказам вышеупомянутых лиц 25 февраля 2022 года военнослужащие РФ, находясь на огневых позициях в районе с. Печины Тростянецкой громады, из реактивных систем залпового огня "Ураган" с кассетной боевой частью и "Град" с осколочно-фугасной боевой частью обстреляли жилой квартал г. Ахтырка.

Оккупантам инкриминируют военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). СБУ продолжает комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям против мирного населения Украины.

Ранее украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении пяти генералам и одному полковнику армии страны-террориста. Их обвиняют, в частности, в том, что они командовали бомбардировкой школ и детсадов на Сумщине в начале полномасштабного вторжения.

