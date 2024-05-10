СБУ сообщила о подозрении экс-старосте села в Херсонской области, возглавившей местную оккупационную администрацию. Фото

Служба безопасности объявила о подозрении в государственной измене бывшей старости села Херсонской области, возглавлявшей местную оккупационную администрацию во время временного захвата региона. Ей грозит от двенадцати до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. "Предательницей оказалась бывшая староста Владимировского старостинского округа, которая по своим должностным обязанностям также входила в состав исполнительного комитета Лазурненского поселкового совета Скадовского района", – говорится в сообщении.

После вторжения войск РФ на часть Херсона она добровольно сменила в своем кабинете украинский флаг на вражеский триколор.

Оккупанты оценили ее лояльность и назначили на должность главы фейковой "администрации села Владимировка военно-гражданской администрации Лазурненского поселкового территориального общества". После так называемого "присоединения к РФ" она стала "начальником территориального управления села Владимировка Администрации Скадовского муниципального округа".

По оперативным данным, предательница также получила "депутатский" мандат оккупационного "Совета депутатов Скадовского муниципального округа" от политической партии "Единая Россия".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

В настоящее время сотрудники СБУ принимают комплексные меры для привлечения предательницы к ответственности.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении перешедшему на службу к оккупантам охраннику Запорожской АЭС. За измену он получил от захватчиков "повышение" – должность в оккупационной "администрации" Энергодара Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ заявили о задержании агентурной группы ФСБ РФ, готовившей массированные авиаудары Украиной перед Пасхой. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

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