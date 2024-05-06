СБУ задержала на горячем агентурную группу ФСБ, которая готовила удары по Украине в канун Пасхи. Фото

Служба безопасности Украины задержала на горячем агентурную группу ФСБ РФ, которая готовила массовые авиаудары по Украине перед Пасхой. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В частности, агентурная группа ФСБ готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей в преддверии Пасхи.

Они пытались нацелить удары на энергетические предприятия и склады с горюче-смазочными материалами. Кроме того, они пытались получить информацию о расположении военных аэродромов и спецподразделений, охраняемых Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Для выполнения этих задач российские спецслужбы использовали двух агентов из Умани и Лубен, действовавших под руководством одного куратора. Деятельность российских агентов была обнаружена и остановлена на этапе разведывательных действий, их задержали недалеко от Киева, где проводили разведку вокруг потенциальных объектов.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности. За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение.

Сейчас им предъявлены обвинения за частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала информатора "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Полученные данные захватчики планировали использовать для подготовки боевых операций в Краматорском и Славянском направлениях.

Также сотрудники Службы посетили обыски митрополита УПЦ МП, который говорил, что украинцы "заслужили" бомбардировки. Клирик сообщен о подозрении.