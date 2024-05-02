СБУ задержала информатора 'вагнеровцев', который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Фото

В Донецкой области задержали пособника российских террористов, который пытался шпионить за военными аэродромами. Вражеский агент собирал информацию о Силах обороны Украины и передавал их оккупантам.

Полученные данные захватчики планировали использовать для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Агент террористической организации "Вагнер" действовал в Краматорском районе. Злоумышленник отслеживал позиции ВСУ по заданию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", входящей в настоящее время в состав регулярных войск страны-агрессора.

Оккупантов интересовали точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ. Кроме того, террористы пытались через своего агента узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения украинских войск.

В Службе безопасности отметили, что полученные разведданные российские войска планировали использовать для подготовки боевых операций в Донецкой области. Благодаря СБУ российский информатор был вовремя разоблачен.

Правоохранители выяснили, что предателем оказался местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима. Он добровольно пошел на сотрудничество с врагом осенью 2023 года. На мужчину оккупанты вышли через его знакомую – гражданку РФ. Женщина, в свою очередь, работала на участницу группировки "Вагнер".

В СБУ рассказали, что информатор связывался со своим куратором через мессенджер, соблюдая меры конспирации. В частности, фигурант регулярно удалял все сообщения после окончания сеанса связи с россиянкой. Для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности разоблачили в Славянске 25-летнюю агентку военной разведки РФ, которая собирала данные о передислокации подразделений ВСУ на передовую. Среди прочего женщина шпионила за понтонными переправами через реки на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали двух харьковчан, корректировавших вражеские удары КАБами по позициям ВСУ в области. Двое жителей города под видом ремонтников ездили по региону, выискивая фортификационные сооружения, укрепрайоны и места базирования украинских воинов.

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