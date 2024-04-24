СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции ВСУ на Донетчине. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ Московского патриархата Арсению, который, по данным следствия, "сдал" России позиции украинских военных в Донецкой области. Еще до начала полномасштабного вторжения клирик выражал прокремлевские нарративы.

Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве рассказали, что задокументировали подрывную деятельность Арсения.

По данным следствия, священник во время литургии "сдал" врагу расположение блокпостов в Краматорском районе Донетчины.

Под видеозапись он назвал прихожанам адреса, впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в местном Telegram-канале.

"Таким образом, клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе", – заявили в СБУ.

По данным следствия, еще до начала великой войны клирик выражал прокремлевские нарративы об агрессии РФ.

Об этом свидетельствуют интервью викария, в которых он называл войну "гражданским конфликтом", указали в СБУ.

Следователи спецслужбы сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение данных о расположении ВСУ по возможности идентификации на местности), за что грозит до восьми лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля в СБУ рассказали о разоблачении настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который восхвалял российского диктатора Путина и называл войну РФ против Украины "гражданским конфликтом".

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