СБУ сообщила о подозрении помощнику Путина и ректору института МИД РФ, которые фальсифицируют историю Украины. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении помощнику российского диктатора Владимира Путина Владимиру Медынскому и ректору института МИД РФ Анатолию Торкунову. Оба чиновника РФ фальсифицируют историю Украины и распространяют российские нарративы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами русского так называемого учебника "История. История России. 1945 год - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень".

Это издание является обязательным элементом обучающей программы в школах РФ и на временно оккупированных территориях Украины. В книге авторы полностью исказили исторические события по становлению украинской государственности. В частности, на страницах авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов.

Мединский и Торкунов также часто появляются в эфирах РосСМИ, где поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов.

На основе собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Медынскому и Торкунову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

По части. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

По ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводилось по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении чиновнику оккупационных властей Крыма, который перешел на сторону российских захватчиков с февраля 2014 года. В настоящее время коллаборант активно сотрудничает с врагом и заставляет предпринимателей на полуострове платить налоги администрации "губернатора" Сергея Аксенова.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против супруги бывшего депутата Игоря Маркова от запретной "Партии регионов", Инессы Марковой. Ей сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

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