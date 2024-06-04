СБУ сообщила о подозрении супруге экснардепа-предателя: арестована ее недвижимость в Одессе более чем на 250 млн грн

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против жены бывшего депутата Игоря Маркова от запрещенной "Партии регионов", Инессы Марковой. Ей сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Отмечается, что фигурантка является совладелицей российской ИТ-компании, разрабатывающей программное обеспечение для боевой авиации РФ.

Еще в 2014 году Маркова и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и помогают российской федерации в борьбе против нашего государства.

По информации следствия, еще до полномасштабного вторжения, Маркова основала в России так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем". Среди его соучредителей указан подсанкционный российский певец Григорий Лепс, выступающий в поддержку войны против Украины.

По заказу корпорации "Ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов авиации врага. В частности, упоминается о моделях КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". Было зафиксировано, что с момента начала полномасштабного вторжения в РФ компания фигурантки поставила в оккупационные группировки программное обеспечение на сумму более 100 миллионов рублей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Также суд установил арест на коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок фигурантки в Одессе на общую сумму более 250 миллионов гривен.

В настоящее время осуществляются комплексные меры, чтобы злоумышленница не избежала ответственности за совершенные ею преступления против Украины.

Отметим, что в мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила мужу фигурантки, Игорю Маркову, о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, одна из которых – государственная измена.

Ранее Служба безопасности Украины собрала доказательства против Сергея Гаврильчука, руководителя "регионального штаба "Юнармии"" во временно оккупированном Крыму. Находясь на должности, Гаврильчук активно привлекает местных школьников в милитарную организацию страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области задержали информаторку страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призывала убивать украинских пленников.

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