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СБУ сообщила о подозрении супруге экснардепа-предателя: арестована ее недвижимость в Одессе более чем на 250 млн грн

Иванна Шепель
War
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СБУ сообщила о подозрении супруге экснардепа-предателя: арестована ее недвижимость в Одессе более чем на 250 млн грн

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против жены бывшего депутата Игоря Маркова от запрещенной "Партии регионов", Инессы Марковой. Ей сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Отмечается, что фигурантка является совладелицей российской ИТ-компании, разрабатывающей программное обеспечение для боевой авиации РФ.

Еще в 2014 году Маркова и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и помогают российской федерации в борьбе против нашего государства.

По информации следствия, еще до полномасштабного вторжения, Маркова основала в России так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем". Среди его соучредителей указан подсанкционный российский певец Григорий Лепс, выступающий в поддержку войны против Украины.

По заказу корпорации "Ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов авиации врага. В частности, упоминается о моделях КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". Было зафиксировано, что с момента начала полномасштабного вторжения в РФ компания фигурантки поставила в оккупационные группировки программное обеспечение на сумму более 100 миллионов рублей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Также суд установил арест на коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок фигурантки в Одессе на общую сумму более 250 миллионов гривен.

В настоящее время осуществляются комплексные меры, чтобы злоумышленница не избежала ответственности за совершенные ею преступления против Украины.

Отметим, что в мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила мужу фигурантки, Игорю Маркову, о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, одна из которых – государственная измена.

СБУ сообщила о подозрении супруге экснардепа-предателя: арестована ее недвижимость в Одессе более чем на 250 млн грн

Ранее Служба безопасности Украины собрала доказательства против Сергея Гаврильчука, руководителя "регионального штаба "Юнармии"" во временно оккупированном Крыму. Находясь на должности, Гаврильчук активно привлекает местных школьников в милитарную организацию страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области задержали информаторку страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призывала убивать украинских пленников.

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