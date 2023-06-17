СБУ сообщила о подозрении соратнику Пригожина, запустившему пропагандистский канал на Херсонщине

Служба безопасности сообщила о подозрении соратнику военного преступника Евгения Пригожина, который запустил пропагандистский телеканал на временно оккупированной Херсонщине. Проектом занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич.

Видео дня

Правоохранители отметили, что с 2018 года он входит в ближайшее окружение главаря российской частной военной компании "Вагнер" Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что при координации главаря ЧВК "Вагнер" Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он запустил так называемую ТРК "Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения "Суспільного телебачення".

Также следствие установило, что Малькевич получил полное содействие от местного гауляйтера Владимира Сальдо и его подчиненного – так называемого "министра информационной политики Херсонской области", коллаборанта Брикова.

Пропагандистский телеканал преступники использовали в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к России.

Руководителем ТРК стал Исмаил Абдулаев – пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала "Оплот" во временно оккупированном Донецке. Также СБУ установила еще ряд лиц, которые работали вместе с Абдулаевым. Во время освобождения Херсона персонал медиацентра, украв оборудование, убегал вместе с оккупантами на левый берег Днепра.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Малькевичу, Абдулаеву и еще шести подчиненным о подозрении по ч. 6. ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, собранная сотрудниками Службы безопасности Украины база доказательств помогла осудить известного украинского пропагандиста Михаила Шпира, регулярно появлявшегося на запрещенных СНБО телеканалах "112 Украина", NewsOne, "Украина.ру", "Россия 24" и News Front, к десяти годам лишения свободы заочно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 лет тюрьмы назначил суд коллаборанту во Львовской области, который жил там под видом переселенца. Злоумышленник добровольно сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал врагу стратегические данные о перемещении украинских военных.

СБУ также сообщила о подозрении клирику Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата, прославлявшему оккупантов в сети. Во время контрнаступления украинских войск на Харьковщине он сбежал на территорию России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!