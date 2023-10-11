СБУ сообщила о подозрении вражескому снайперу, убившему 21 военного ВСУ: он родом из Донецка. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику Роману Бубнову из временно оккупированного Донецка, который убил 21 бойца ВСУ. В рядах российской террористической армии он служил снайпером.

Украинские защитники захватили его в плен в конце лета 2023 года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что предатель вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Также в СБУ выяснили, что за время ведения боевых действий на передовой злоумышленник убил не менее 21 военнослужащего ВСУ.

По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине. В 2015 голу он присоединился к так называемой "народной милиции ДНР".

Предатель получил позывной "Месный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из РФ. После тренировок на полигонах его назначили в состав "отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса России.

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В рядах вражеского подразделения злоумышленник выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины. За убийства украинских военных предатель ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях.

По информации СБУ вместе с российскими оккупантами предатель из Донецка принимал непосредственное участие в боевых столкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ установила личности двух предателей, которые навели ракету "Искандер" на село Гроза в Харьковской области. Тогда в результате теракта 5 октября погибли 55 человек. Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат, 23-летний Дмитрий Мамон.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ задержала жительницу Белозерского района Херсонской области, которая во время оккупации территории сама предложила российским войскам сотрудничество. Она очень радовалась, когда РФ захватила часть украинской земли и хотела быть полезной для военных преступников.

Ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку, работавшую на РФ во время оккупации правобережной части Херсонщины.

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