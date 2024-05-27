СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ, отвечающему за поставку авиабомб и ракет 'Искандер'

Служба безопасности сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко. Этот военный преступник отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины.

В частности, он лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие выяснило, что заместитель министра обороны РФ Криворучко участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Также правоохранители отметили, что именно по его приказам в оккупационные группировки поступает оружие и боеприпасы, которые производят предприятия военно-промышленного комплекса России.

Более того, Криворучко лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер", которыми враг регулярно терроризируют мирных жителей нашей страны. Авиабомбам и ракетами враг массированно атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Криворучко о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Преступник находится на территории России, поэтому продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против украинцев.

Напомним, 25 мая российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, расположенному в спальном районе города, и Центральному парку. Вследствие обстрела десятки человек погибли или получили ранения.

Ранее сообщалост, что российские войска 26 мая обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области, убив трех человек. Под вражеским огнем оказались города Часов Яр, Сиверск и Красногоровка.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли удар из авиации по селу Богуславка Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще 5 получили ранения, в том числе мальчики 9 и 12 лет.