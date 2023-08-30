СБУ ударила дронами по "избирательному участку" оккупантов на Запорожье, когда там собрались предатели: детали операции. Видео

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области, временно оккупированном россиянами, 29 августа прогремели взрывы. Атакован был "избирательный участок" противника как раз в тот момент, когда там проходило собрание "председателей участковых избиркомов" всего района. Предварительно, есть раненые.

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По информации OBOZREVATEL, операцию провела Служба безопасности Украины. Об этом нашему изданию сообщили источники в ведомстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собеседник отметил, что очередную "бавовну" получили кадыровцы и коллаборанты, которые решили проводить незаконные "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области.

Сообщается, что украинские БПЛА ударили по зданию, в котором готовили выборы, как раз вовремя. В то время там собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Коллаборанты планировали организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, но СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы врага.

По данным наших источников в Службе безопасности, атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить позже, но уже сейчас известно о многих раненых.

Сам город оцеплен российскими военными, которые используют РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ – очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк ранее рассказала, что фейковые российские "администрации" на временно захваченных страной-агрессором территориях Украины пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на псевдовыборах. Жителям городов хотят разрешить "голосовать" даже без паспорта РФ.

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