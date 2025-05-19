СБУ уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море: видео и детали спецоперации

В акватории Черного моря бойцы СБУ уничтожили вражескую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах. Объекты российских оккупантов были поражены с помощью надводных и воздушных дронов.

Видео дня

Комбинированную спецоперацию с использованием дронов морского и воздушного базирования провели сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Целью спецоперации Службы безопасности стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах. Сначала одну из вышек поразил беспилотник из воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, продемонстрировавших эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному российскому хламу не место в Черном море", – отметили в СБУ.

Также в ведомстве отметили, что Служба безопасности Украины продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по очистке акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.

Напомним, украинские морские дроны заставляют российскую авиацию пересматривать свое присутствие в небе над Черным морем. После сбития двух истребителей Су-30 россияне существенно уменьшили свою активность в воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины применяет специализированные надводные беспилотники Magura как носители воздушных дронов, а также другого вооружения. В электронике морских дронов уже начали использовать искусственный интеллект образца НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!