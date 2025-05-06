ВМС: РФ изменила тактику в Черном море после сбивания ее самолетов Су-30

Украинские морские дроны заставляют российскую авиацию пересматривать свое присутствие в небе над Черным морем. После сбития двух истребителей Су-30 россияне существенно уменьшили свою активность в воздухе.

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Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его словам, Москва обычно не реагирует на единовременные потери, но когда такие инциденты приобретают системный характер, ее военное командование берет тактическую паузу и пересматривает стратегию.

"Когда это происходит впервые, они довольно часто не обращают внимание, но если это уже имеет признаки системности, тогда они замирают и начинают размышлять, как жить дальше", – подчеркнул он.

Плетенчук отметил, что сейчас в воздушном пространстве наибольшую активность проявляют российские беспилотники. Они почти непрерывно атакуют материковую Украину. Несмотря на регулярные потери, Россия продолжает массово запускать эту дорогую технику, пытаясь сохранить давление с воздуха.

В то же время уничтожение двух Су-30, по словам спикера ВМС, стало знаковым моментом в изменении ситуации в Азовско-Черноморском регионе. Если раньше небо оставалось последним пространством, где Россия сохраняла преимущество, то теперь и это преимущество пошатнулось. РФ сталкивается с новым вызовом - теряет возможность контролировать не только море, но и воздух над ним.

Сейчас в регионе все еще присутствует российская авиация, которая выполняет патрульные, ударные и разведывательные задачи, однако эффективность и безопасность ее применения заметно снижаются.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая в ГУР информировали, что в пятницу впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Удар нанесли воины спецподразделения Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска, ликвидировав штурмовик Су-30.

Информацию о потере подтвердили российские "Z-военкоры", минобороны РФ от комментариев воздержалось.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая рассказал, что в оккупированном Крыму украинские защитники уничтожили уже второй вражеский самолет за сутки. Он поблагодарил Силы обороны за успешные действия на суше, в небе и на море.

Проект Naval News опубликовал первое фото морского дрона Magura V7, который сбил два российских истребителя в Черном море, и предположил, что это не последние авиационные потери россиян из-за атак украинских беспилотных катеров.

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