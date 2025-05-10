В ГУР раскрыли новые детали войны с РФ в Черном море и заявили об использовании ИИ в дронах Magura

Главное управление разведки Министерства обороны Украины применяет специализированные надводные беспилотники Magura как носители воздушных дронов, а также другого вооружения. В электронике этих платформ используется искусственный интеллект образца НАТО.

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Об этом разведчики рассказали для нового документального фильма "Морской бой. Эпоха дронов". В видеоролике был впервые показан морской беспилотный дрононосец.

"Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа – воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО", – рассказал разведчик группы спецназначения, привлеченный к применению этих беспилотников.

На сегодня украинские надводные БПЛА способны достигать целей в Черном море в радиусе 1000-1500 километров, добавил специалист по морским операциям "Хантер".

Дроны Magura уже поразили много вражеских кораблей. Как рассказал "Тринадцатый", командир подразделения морских ударных беспилотников Group 13, охота за российским корветом "Сергей Котов" была для него самой сложной.

"Это три операции, три раза мы пытались его уничтожить и только на третий раз мы это смогли. Он очень быстрый, чрезвычайно маневренный. Вы видели видео как он убегал между гражданских судов. Я считаю, что это наш кубок на данный момент, самый крутой из них", – поделился украинский защитник.

В фильме упоминается и удар по ракетному катеру "Ивановец". Он затонул, а вместе с ним – весь экипаж, около 40 российских моряков, отметил "Тринадцатый".

Всего через две недели после уничтожения "Ивановца" морские дроны ГУР поймали еще большую цель – большой десантный корабль "Цезарь Куников". Он обеспечивал логистику противника.

"Это даже видно с камер, потому что осадка [корабля] это показывает. Обычно такие корабли перевозили боеприпасы. Это поставило крест на этих караванных путях больших десантных кораблей, которые использовались исключительно как транспортники. После того прекратилось это использование", – сообщил глава разведывательного ведомства Кирилл Буданов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В мае этого года впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Операцию по ликвидации штурмовика Су-30 провели воины Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска (РФ).

– Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что в оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили второй российский самолет за сутки.

– Кирилл Буданов объяснял, что истребители россиян были сбиты ракетами с инфракрасным наведением AIM-9, выпущенными из Magura V7.

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