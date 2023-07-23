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СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,9 т.
СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 31 изменнику Украины. Речь идет о коллаборантах из оккупационного карательного органа "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинцев.

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Подозреваемые массово похищали граждан Украины, грабили их, подвергали людей жестоким пыткам в созданных на оккупированной территории застенках. Подробности сообщили в СБУ.

Сотрудники Службы установили личности еще 31 коллаборанта в Херсонской области. О подозрении сообщено 31 вражескому приспешнику, поступившему в созданное агрессором "главное управление МВС Херсонской области РФ" на временно захваченной части региона.

Упомянутые предатели были сотрудниками карательных "Новокаховского и Олешковского подразделений полиции РФ". Отбор производился с участием российской Федеральной службы безопасности РФ.

Предателям оккупанты поручили самую грязную "работу": истязания оказавшихся в оккупации украинских патриотов.

"Находясь на "должностях", коллаборанты участвовали в карательных мероприятиях, которые рашисты проводили против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества. Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские пыточные, обустроенные во временно захваченных зданиях. В застенках к людям применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить пострадавших к сотрудничеству", – рассказали в СБУ.

Также предатели были задействованы в репрессиях, с помощью которых Россия запугивала местных жителей и заставляла их участвовать в фейковом российском референдуме.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем 31 предателю о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Все они скрываются от правосудия на оккупированной части южных регионов нашего государства. Однако в СБУ заверили, что делают все возможное для того, чтобы палачи предстали перед судом и получили справедливое наказание.

Так, о подозрении в коллаборационной деятельности сообщено таким предателям:

СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине
СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине
СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине
СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине
СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве СБУ разоблачила бывшего учителя – поклонника "русского мира".

Он распространял вражескую пропаганду и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и преступления российских оккупантов против украинского народа.

Доморощенному пропагандисту может грозить до 8 лет за решеткой.

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