СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов на Херсонщине
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 31 изменнику Украины. Речь идет о коллаборантах из оккупационного карательного органа "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинцев.
Подозреваемые массово похищали граждан Украины, грабили их, подвергали людей жестоким пыткам в созданных на оккупированной территории застенках. Подробности сообщили в СБУ.
Сотрудники Службы установили личности еще 31 коллаборанта в Херсонской области. О подозрении сообщено 31 вражескому приспешнику, поступившему в созданное агрессором "главное управление МВС Херсонской области РФ" на временно захваченной части региона.
Упомянутые предатели были сотрудниками карательных "Новокаховского и Олешковского подразделений полиции РФ". Отбор производился с участием российской Федеральной службы безопасности РФ.
Предателям оккупанты поручили самую грязную "работу": истязания оказавшихся в оккупации украинских патриотов.
"Находясь на "должностях", коллаборанты участвовали в карательных мероприятиях, которые рашисты проводили против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества. Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские пыточные, обустроенные во временно захваченных зданиях. В застенках к людям применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить пострадавших к сотрудничеству", – рассказали в СБУ.
Также предатели были задействованы в репрессиях, с помощью которых Россия запугивала местных жителей и заставляла их участвовать в фейковом российском референдуме.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем 31 предателю о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Все они скрываются от правосудия на оккупированной части южных регионов нашего государства. Однако в СБУ заверили, что делают все возможное для того, чтобы палачи предстали перед судом и получили справедливое наказание.
Так, о подозрении в коллаборационной деятельности сообщено таким предателям:
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве СБУ разоблачила бывшего учителя – поклонника "русского мира".
Он распространял вражескую пропаганду и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и преступления российских оккупантов против украинского народа.
Доморощенному пропагандисту может грозить до 8 лет за решеткой.
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