СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области: враг хотел ударить по хранилищу с пестицидами. Фото

Служба безопасности Украины задержали агента ФСБ, выполнявшего задачи врага на территории Одесской области. Основной целью вражеского приспешника было выявление и передача координат мест, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Кроме того, агент осуществлял разведку о возможных местоположениях и маршрутах перемещения Вооруженных сил Украины.

По определенным геолокациям оккупанты планировали провести воздушные атаки, используя ракетное вооружение и дроны-камикадзе типа Shahed. Враг надеялся вызвать экологическую беду и таким образом расшатать внутреннюю ситуацию в регионе.

Для получения информации фигурант приступил к работе таксистом, и под видом водителя, перевозящего пассажиров, фиксировал локации "целевых" объектов.

В ходе многоэтапной спецоперации работники СБУ последовательно задокументировали уголовные действия российского агента и задержали его при выполнении задания врага.

По данным следствия, предателем оказался студент одесского университета. Осенью 2023 к нему обратился кадровый работник ФСБ, которого уже идентифицировали киберспециалисты СБУ.

Во время переписки в сети враг предложил студенту тайно сотрудничать в пользу России и получать "зарплату" от российской спецслужбы.

Мужчина поддерживал связь с русским ФСБ через популярный мессенджер и использовал различные сим-карты и мобильные телефоны для конспирации. Во время проведения обысков у задержанного были изъяты все используемые им электронные устройства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Расследование по этому делу продолжается. Против предателя может быть применено пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который шпионил за боевыми самолетами Воздушных сил ВСУ в Кировоградской области. Фигурант оказался завербованным жителем Кропивницкого, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении девяти предателям, добровольно вступившим в незаконные вооруженные формирования РФ и воевавшим против Украины на Донбассе. Они участвовали в "мясных" штурмах в районах Бахмута и Лисичанска, некоторые попали в плен уже во второй раз.

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