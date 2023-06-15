СБУ задержала агента ФСБ, который наводил обстрелы на позиции ВСУ под Бахмутом: его поймали с поличным. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента российской ФСБ во время контрдиверсионных мер на Донетчине. С поличным был задержан предатель, который помогал оккупантам наводил ракеты С-300 на передовые позиции и маршруты перемещения воинов ВСУ под Бахмутом.

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Больше всего злоумышленник, по указанию российских кураторов, виыскивал, куда могла бы двигаться западная военная техника Сил обороны, задействованная в контрнаступлении. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что фигурант был задержан прямо во время выполнения им задачи агрессора. У предателя изъяли телефон, с которого он собирался отправить оккупантам электронные карты с указанием координат подразделений ВСУ.

По данным следствия, это житель Константиновки в Донецкой области. Кадровый сотрудник ФСБ РФ дистанционно завербовал его еще в конце мая 2022 года – через запрещенную соцсеть "Одноклассники". По указанию этого куратора вражеский агент обходил местность и фиксировал места базирования или движения украинских военных возле линии фронта.

Эти данные мужчина отправлял ФСБ под вымышленным именем через Telegram. Разведывательная информация захватчикам требовалась для осуществления массированных ударов по ЗРК С-300 по районам сосредоточения подразделений Сил обороны Украины.

На основании доказательной базы следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ныне он находится под стражей, за совершенное предателю грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который хотел слить направления контрнаступления. Предателем оказался уроженец временно оккупированного Энергодара, что на Запорожье.

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