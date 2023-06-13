СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине агента ФСБ РФ, который шпионил за центрами подготовки Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, приспешник врага собирал разведывательные данные о местах дислокации украинских защитников в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. В первую очередь он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники сил обороны, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.

За каждое выполненное задание предатель получал от своего "куратора" из ФСБ денежное "вознаграждение", поступавшее на банковскую карточку фигуранта.

Установлено, что вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, который два месяца назад был дистанционно завербован.

Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования сил обороны.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер с поличным. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Напомним, действующий чиновник Херсонской областной военной администрации оказался предателем, добровольно сотрудничавшим с врагом, когда Херсон был оккупирован. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали его, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 15 годам лишения свободы приговорен российский агент, шпионивший по позициям ПВО и блокпостам в Черкасской области. Предателем-наводчиком оказался сотрудник одной из местных больниц, работавший на врага с ноября 2022 года и собиравший информацию для последующих ракетных ударов РФ по региону.