В Украине дали 15 лет тюрьмы предателю, передававшему РФ данные о ПВО

К 15 годам лишения свободы приговорен российский агент, шпионивший за позициями ПВО и блокпостами в Черкасской области. Предателем-наводчиком оказался сотрудник одной из местных больниц, работавший на врага с ноября 2022 года и собиравший информацию для последующих ракетных ударов РФ по региону.

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Вражеского шпиона сотрудники СБУ задержали в январе 2023 года, собранных ими доказательств оказалось достаточно, чтобы суд назначил предателю суровое наказание. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на еще одного агента ФСБ. Он передавал оккупантам локации противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников в Черкасской области. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в январе 2023 года. По материалам украинской спецслужбы, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы", – отмечено в сообщении.

На сотрудничество с агрессором и помощь России в ракетных атаках Черкасской области согласился работник местной больницы, он работал на российские спецслужбы с ноября прошлого года.

Российские кураторы поручали изменнику фотографировать места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Особенно интересовали врага боевые позиции украинской ПВО, а также точные координаты блокпостов, количество присутствующих там военных, их вооружение и техника.

"Еще одной поставленной врагом задачей был сбор информации о проведении мобилизации, уровне военной подготовки и мотивированности украинских защитников", – добавили в СБУ.

Собранные данные предатель передавал через анонимный чат в одном из мессенджеров, выставляя метки с дислокацией объектов на карте. С учетом переданных им координат россияне планировали ракетные удары по Черкасщине.

"При обыске по месту жительства предателя изъят мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также был обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Гражданин Беларуси во времена СССР воевал в Афганистане, потому и попался на глаза беларуской спецслужбе и был завербован еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он долгое время проживал в Ривненской области, задача агента заключалась в отслеживании оборонных мер на границе и перемещениях Сил обороны Украины.