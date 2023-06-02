СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и нейтрализовали очередного вражеского шпиона. Им оказался гражданин Беларуси, завербованный беларуским КГБ, он длительное время проживал в Ривненской области.

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Ключевой задачей вражеского агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутах перемещения военной техники. Подробности рассказали в СБУ.

В Службе 2 июня сообщили о задержании агента беларуского КГБ, который шпионил за северной границей Украины.

"Информатором оказался гражданин Беларуси, имеющий вид на постоянное жительство в нашем государстве и длительное время проживающий в Ривненской области. В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником беларуского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутах перемещения военной техники", – говорится в сообщении.

Задержали шпиона по месту жительства. Он как раз пытался передать очередную партию собранных разведданных беларуской спецслужбе.

"Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий в Ривненской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны", – отметили в СБУ.

В настоящее время задержанному беларусу сообщили о подозрении, он находится под стражей.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ровенской области совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области СБУ разоблачила предпринимателей-предателей. Во время полномасштабной злости России они продавали продукцию для военной индустрии РФ.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ задержали российского "крота" в рядах ВСУ, собиравшего данные о западном вооружении. Также предатель охотился за противовоздушной обороной.

Вражеский агент оказался жителем Бахмута, которого еще до начала полномасштабной войны завербовал представитель 72-го разведцентра российского ГРУ Никита Климовский. Поймали "крота" в прифронтовых районах Украины.