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СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
3,0 т.
СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и нейтрализовали очередного вражеского шпиона. Им оказался гражданин Беларуси, завербованный беларуским КГБ, он длительное время проживал в Ривненской области.

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Ключевой задачей вражеского агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутах перемещения военной техники. Подробности рассказали в СБУ.

В Службе 2 июня сообщили о задержании агента беларуского КГБ, который шпионил за северной границей Украины.

"Информатором оказался гражданин Беларуси, имеющий вид на постоянное жительство в нашем государстве и длительное время проживающий в Ривненской области. В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником беларуского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутах перемещения военной техники", – говорится в сообщении.

Задержали шпиона по месту жительства. Он как раз пытался передать очередную партию собранных разведданных беларуской спецслужбе.

"Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий в Ривненской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны", – отметили в СБУ.

В настоящее время задержанному беларусу сообщили о подозрении, он находится под стражей.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ровенской области совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры", – добавили в Службе.

СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Фото
СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Фото

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области СБУ разоблачила предпринимателей-предателей. Во время полномасштабной злости России они продавали продукцию для военной индустрии РФ.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ задержали российского "крота" в рядах ВСУ, собиравшего данные о западном вооружении. Также предатель охотился за противовоздушной обороной.

Вражеский агент оказался жителем Бахмута, которого еще до начала полномасштабной войны завербовал представитель 72-го разведцентра российского ГРУ Никита Климовский. Поймали "крота" в прифронтовых районах Украины.

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