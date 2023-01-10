СБУ задержала агента РФ, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и ''охотился'' за системами ПВО. Фото

В Днепропетровской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента РФ. Местный поставщик лекарственных препаратов вызвался работать на российское ГРУ.

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Предатель передавал врагу информацию о подразделениях ВСУ, размещении сил ПВО и координатах объектов критической инфраструктуры для последующих ракетных ударов. Об этом рассказали в СБУ.

Там сообщили, что контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине. Предателем оказался агент главного управления генерального штаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ).

"Работая в местной фармацевтической компании он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ. В первую очередь российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечение", – отмечено в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что вражеский агент "отчитывался" сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в том числе по Приднепровской ТЭС.

"Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах. Полученные сведения передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием. Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы", – сообщили в Службе.

Следователи Службы безопасности сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По ходатайству СБУ суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

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