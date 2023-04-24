СБУ задержала экскомандира Сил спецопераций по делу о ракетных обстрелах аэродрома 'Канатово': громкие детали дела

Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского. В СБУ считают, что его самовольные действия могли привести к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово".

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Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на подтверждение источников СБУ. Как отмечается, Червинский сегодня, 24 апреля, задержан в Тернопольской области.

Напомним, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово 23 июля 2022 года. Тогда во время обстрела погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Как говорится в деле СБУ, обстрел аэродрома со стороны РФ стал возможным из-за самовольных действий украинских военных. Так, Роман Червинский входил в группу людей, решивших завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Пилот РФ якобы согласился с предложением перейти на сторону Украины.

В результате чего оккупанты получили информацию о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава ВСУ и украинских самолетов. После чего россияне обстреляли аэродром ракетами.

По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, Червинский тогда действовал без согласования с соответствующими государственными органами. Поэтому 21 апреля ему сообщили о подозрении в превышении военнослужащим властей или служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Как уже отмечалось ранее, Червинский не приходил на допросы, скрывался от следствия и не появлялся по месту проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила полковнику ВСУ о подозрении из-за уничтожения аэродрома. Червинскому инкриминируют нарушения ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Василий Малюк сообщил, что ДБР открыло уголовное производство, и никакие уловки не помогут подозреваемому избежать ответственности.

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