СБУ задержала готовившего удар по Харькову агента российской разведки: его интересовали координаты железнодорожных узлов. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, готовившего новую воздушную атаку РФ на город Харьков. Для выполнения вражеского задания он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Вражеского агента, работавшего на главное управление генерального штаба ВС РФ (ГРУ), также интересовали координаты железнодорожных узлов, где осуществляется разгрузка военной техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины для защиты города и украинских воинов на передовой.

В ходе таких разведывательных действий мужчина также пытался получить информацию о работе стратегически важных объектов промышленности, в частности местных авиапредприятий.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента на горячем, во время проведения им доразведки местности вблизи одного из промышленных объектов Харькова.

Как было установлено, российским агентом оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, сделанных после начала полномасштабного вторжения.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были найдены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки со спецслужбами страны-агрессора.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111 УКУ – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ривненской и Харьковской областях под руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали предательницу, которая согласилась работать на главное управление генерального штаба вооруженных сил России. Она отслеживала места дислокации и перемещения ВСУ на севере государства, локации ПВО и укрепрайонов, а также передавала врагу данные о времени и направлениях полетов украинской авиации.

Ранее стало известно, что СБУ задержала чиновника оборонного департамента Херсонской ОГА, работавшего на оккупантов. Бывший глава юридического отдела Департамента по гражданской защите и оборонной работе Херсонской облгосадминистрации в начале полномасштабного вторжения России поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество.