СБУ задержала информатора ГРУ РФ, который шпионил за Силами обороны на Донбассе: особенно интересовало движение военных колонн. Фото

В Донецкой области СБУ задержали еще одного вражеского информатора, который сотрудничал с ГРУ России. Предатель шпионил за силами обороны Украины в Донецкой области.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Коллаборант собирал для захватчиков разведданные места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Большое внимание злоумышленник уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые пересекали реку Северский Донец и направлялись в Бахмут. Кроме того, злоумышленник передавал оккупантам координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Эту разведывательную информацию захватчики использовали для планирования воздушных ударов по украинским объектам, в частности для атаки с беспилотников.

Как сообщают в СБУ, предателем, сотрудничавшим с российской военной разведкой, оказался житель освобожденного Лимана.

Для передачи разведывательной информации он поддерживал связь с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и с наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Предатель общался с врагом через запретную социальную сеть "Одноклассники".

Сотрудники Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он находится под стражей. Расследование по установлению всех обстоятельств этого преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине будут судить наводчицу из Донбасса. Жительница Краматорского района помогала двум бойцам так называемой армии "ДНР", докладывая им о расположении украинской системы ПВО.

Напомним, что СБУ задержала вражеского информатора, который шпионил по позициям Сил обороны на юге. Предателем оказался житель Николаева.