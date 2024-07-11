СБУ задержала капитана грузового судна, помогавшего оккупантам вывозить из Крыма украинское зерно. Фото

В акватории Черного моря на Одесщине задержали иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на страну-агрессора Россию. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, однако его экипаж выполнял заказы россиян на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.

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На иностранное судно судно наложен арест, его капитана могут на пять лет отправить за решетку. О разоблачении фигурантов рассказали в СБУ и Офисе генерального прокурора.

Речь идет о корабле USKO MFU под флагом Камеруна, который в 2023 году вошел и вышел из закрытого Украиной порта в Севастополе (временно оккупированный Крым). Там его загрузили более 3000 тоннами агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

Чтобы замаскировать преступную деятельность, капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Фигурантом является гражданин Азербайджана, в состав экипажа входило еще 12 иностранцев.

В конце мая 2024 года корабль во второй раз зашел в этот порт, опять же с выключенной AIS, и разгрузил багаж из Турции. В дальнейшем он должен был отправиться в Стамбул. Его груз транспортировался на Ближний Восток для продажи в пользу РФ.

Однако после включения GPS-трекера USKO MFU 2 июля зашло в один из портов Молдовы. Когда корабль проходил акваторию порта Рени в Одесской области, его движению помешали украинские спецслужбы. В ходе обыска была изъята судовая документация, система AIS, компьютер, документация, выданная оккупационной администрацией Севастопольского морского торгового порта.

В ходе обыска на борту судна изъяли документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Капитану из Азербайджана сообщили о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно фигуранта отбуксировали в Одесскую область и решением суда арестовали, решается вопрос о его передаче в управление АРМА. Расследование продолжается, устанавливаются и другие лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

В Офисе генпрокурора напомнили, что с 15 июля 2014 Украина официально прекратила функционирование всех портов на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики недавно вывезли более 80 тысяч тонн зерна из ВОТ через Мариуполь. В целом же за первое полугодие 2024-го через порт в захваченном городе оккупанты перевалили 160 тонн грузов.

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