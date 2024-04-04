СБУ задержала 'крота' в ВСУ, который наводил российские ракеты по позициям в Донецкой области. Фото

Военная контрразведка СБУ задержала очередного информатора ФСБ РФ, который заключил контракт с одной из боевых бригад Сил обороны и корректировал вражеские ракетные удары. Предатель влился в одно из подразделений в Донецкой области.

Злоумышленник работал на ФСБ через своего отца, который в августе 2023 года выехал на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе следствия было установлено, что предатель передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений ВСУ. Основными целями путинских захватчиков были сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения, в том числе танков и ствольной артиллерии.

Для конспирации своей преступной деятельности "крот" работал на оккупантов через своего отца, который с августа прошлого года живет в РФ. Правоохранители установили, что для переезда в Россию он, как многодетный отец, пересек границу в направлении Европейского Союза, а оттуда переправился в РФ.

В России злоумышленник установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым. Именно ему отец фигуранта передавал разведданные о Силах обороны, полученные от сына. В свою очередь Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.

Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Также правоохранители решают вопрос о сообщении о заочном подозрении отцу задержанного и привлечении его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении семи лицам, которые, по данным следствия, причастны к схеме завладения 94,8 млн грн "Укрзализныци" при закупке трансформаторов. Среди них – советник Офиса президента, а в дальнейшем – сотрудник Службы безопасности Украины.

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