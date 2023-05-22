СБУ задержала предателя, корректировавшего удары 'Шахедами' и фосфорными снарядами по Николаевщине. Фото

В Николаевской области задержали пособника российских террористов, который корректировал вражеские удары по региону иранскими дронами-камикадзе Shahed и фосфорными снарядами. По указанию агрессора предатель объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников.

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Кроме того, предатель занимался поиском складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Службе безопасности рассказали, что пособник оккупантов передавал информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed. Полученные разведданные захватчики использовали для подготовки новых и повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента во время выполнения им вражеской задачи. Как установило следствие, задержан местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству.

Разведывательную информацию он передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений. Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Черновцах задержан очередной российский агент. Предатель шпионил за подразделениями Вооруженных сил, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины и передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала на Запорожье вражеского агента, который шпионил по позициям морпехов Вооруженных сил Украины. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции.