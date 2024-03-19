СБУ задержала приспешника оккупантов, который следил за бойцами ВСУ и дежурил на российских блокпостах во время боев за Харьков. Фото

В Харьковской области задержали предателя, который следил за позициями украинских войск и сливал информацию российским оккупантам. Более того, во время боев за Харьков злоумышленник дежурил на вражеских блокпостах.

За сотрудничество со страной-террористом Россией мужчине грозит 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, преступник пытался скрыться на временно оккупированные территории, но СБУ помешала этим намерениям. В Службе безопасности отметили, что свою приверженность "русскому миру" мужчина проявил еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Злоумышленник обходил прифронтовую территорию области и фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Полученную информацию предатель передавал командованию оккупационных группировок РФ, которые воевали на Изюмском направлении.

Также правоохранители установили, что после оккупации части Харьковской области россияне привлекли его к дежурству на блокпостах. Там предатель помогал путинским войскам выявлять участников движения сопротивления.

Более того, злоумышленник сдавал украинских патриотов-односельчан во время остановки автомобилей на вражеских блокпостах. Для совершения своей преступной деятельности мужчина получил от врага автомат АК-74 с боеприпасами и военную форму российского образца.

На основании собранных доказательств злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Предателю грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области сотрудники СБУ задержала семью предателей. Они по заказу ФСБ РФ готовили ракетные удары по Украине, а также хоронили останки погибших оккупантов под Киевом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали очередного российского агента. Бывший сотрудник местного оборонного завода по заданию российской разведки собирал информацию о боевых позициях комплексов противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Николаеве предателя, собиравшего для российских террористов информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с врагом и попросил быть информатором.

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