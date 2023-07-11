СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Фото

Служба безопасности Украины в прифронтовых районах Донбасса задержала еще одного российского информатора, работавшего на врага. Предатель собирал и передавал оккупантам информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Краматорске.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СБУ. Основной задачей коллаборанта было отслеживание маршрутов движения украинской бронетехники, привлеченной в контрнаступательных операциях ВСУ на восточном фронте, в частности под Бахмутом.

Получившуюся информацию российский информатор передавал участнику так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" с использованием одного из мессенджеров.

Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта, когда тот выполнял задачи врага в Краматорске. По результатам следствия установлено, что преступником оказался 48-летний местный житель, самовольно предложивший свою помощь агрессору в войне против Украины.

По предварительной информации, он вступил в контакт с агрессором через один из прокремлевских Telegram-каналов. Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, незаметно наблюдавших за расположением украинских сил в качестве рядовых граждан.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается для привлечения всех участников преступления к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ задержала агентов ФСБ, готовивших теракты в Запорожье и ракетный удар по подвижному составу с военной техникой. Предатели готовились к теракту с серией взрывов в местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Оккупанты дали ему задачу собирать секретную информацию о ремонте техники Вооруженных сил Украины.

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