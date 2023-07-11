newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
327
СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Фото

Служба безопасности Украины в прифронтовых районах Донбасса задержала еще одного российского информатора, работавшего на врага. Предатель собирал и передавал оккупантам информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Краматорске.

Видео дня

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СБУ. Основной задачей коллаборанта было отслеживание маршрутов движения украинской бронетехники, привлеченной в контрнаступательных операциях ВСУ на восточном фронте, в частности под Бахмутом.

Получившуюся информацию российский информатор передавал участнику так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" с использованием одного из мессенджеров.

Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта, когда тот выполнял задачи врага в Краматорске. По результатам следствия установлено, что преступником оказался 48-летний местный житель, самовольно предложивший свою помощь агрессору в войне против Украины.

По предварительной информации, он вступил в контакт с агрессором через один из прокремлевских Telegram-каналов. Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, незаметно наблюдавших за расположением украинских сил в качестве рядовых граждан.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается для привлечения всех участников преступления к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Фото
СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Фото

Напомним, что СБУ задержала агентов ФСБ, готовивших теракты в Запорожье и ракетный удар по подвижному составу с военной техникой. Предатели готовились к теракту с серией взрывов в местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Оккупанты дали ему задачу собирать секретную информацию о ремонте техники Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!