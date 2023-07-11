СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили теракты в Запорожье и ракетный удар по подвижному составу с военной техникой: подробности

Служба безопасности Украины разоблачила агентов ФСБ, готовивших теракты в Запорожье. СБУ перехватила разговор приспешников Кремля с доказательствами подрывной деятельности и задержала злоумышленников.

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале СБУ. Во время задержания были схвачены два агента РФ с кодовыми именами "Ворон" и "Доцент", которые планировали совершить атаки против командования и спецназовцев Сил обороны на южном фронте.

Предатели готовились к теракту с серией взрывов в местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Национальной полиции.

По полученной информации, ФСБ планировала передать своим агентам "посылку" в виде 10 кг пластида для совершения терактов.

Кроме того, преступники также планировали осуществить точный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой Вооруженных сил Украины на одном из железнодорожных узлов в регионе.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, что касается измены государству, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группы лиц.

В настоящее время они находятся под стражей, а расследование продолжается для установления всех деталей преступления. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Комплексные мероприятия были проведены сотрудниками Службы безопасности в Запорожской области по процессуальному руководству областной прокуратуры.

Напомним, что СБУ задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Оккупанты дали ему задачу собирать секретную информацию о ремонте техники Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности также задержала коллаборанта, который "сливал" ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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