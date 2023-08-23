СБУ задержала российского информатора, который 'сливал' ФСБ геолокации украинских воинов в Славянске. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного информатора российских спецслужб. Предатель передавал врагу данные о размещении украинских воинов в прифронтовых районах региона.

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Больше всего оккупантов интересовали локации тяжелого вооружения и бронетехники западного производства в Славянске. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, который собирал для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донетчины. Его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска", – говорится в сообщении.

Собранные данные предатель передавал российским спецслужбам через созданный ФСБ РФ для сбора информации о Силах обороны Украины чат-бот. Полученные данные захватчики использовали для подготовки воздушных ударов по позициям украинских защитников у линии фронта.

"В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленника у его дома. У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ. По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины ", – говорится в сообщении.

Внимание российских спецслужб предатель привлек, оставляя антиукраинские комментарии в прокремлевских пабликах.

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения). Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд признает подозреваемого виновным в инкриминируемом ему преступлении, любитель "русского мира" может провести за решеткой до восьми лет.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Сумской области информаторку, которая "сливала" оккупантам данные для прорыва ДРГ через границу. Также она передавала врагу данные о позициях защитников города Сумы.

На измену и то, чтобы помогать врагу атаковать свою малую родину, задержанная пошла за обещания оккупантов выдать ей российский паспорт и поспособствовать переезду на территорию РФ.