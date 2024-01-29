СБУ задержала российскую информаторку, которая следила за подразделениями морпехов ВСУ на Николаевщине. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала на Николаевщине очередную информаторку спецслужб России, которая разведывала для оккупантов места базирования Сил обороны в регионе. В основном она передавала врагу возможные геолокации командования и боевых подразделений морской пехоты ВСУ.

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За это предательнице грозит восемь лет заключения. О разоблачении фигурантки рассказали в СБУ, публикуя фотоподтверждения ее работы на агрессора.

Отмечается, что злоумышленницу украинская спецслужба обнаружила еще на начальном этапе ее подрывной деятельности. После этого контрразведчики пошагово документировали все ее преступные действия и задержали уже на попытке выполнения новой разведзадачи.

Это позволило своевременно проинформировать командование ВСУ и изменить места временной дислокации и перемещения войск.

По данным следствия, злоумышленницей является жительница Николаевщины, идеологическая сторонница раш*зма. После начала полномасштабного вторжения РФ она публиковала в соцсетях посты в поддержку оккупантов и захвата ими части территории Украины.

Благодаря этому женщина попала в поле зрения российской спецслужбы, которая дистанционно привлекла ее к сотрудничеству. Для сбора разведданных злоумышленница обходила местность и скрыто фиксировала объекты украинских войск.

Также она "втемную" использовала знакомых, у которых расспрашивала "нужную" информацию под видом доверительных разговоров. Полученные сведения присылала оккупантам через анонимный чат в популярном мессенджере.

В разведывательных отчетах она передавала электронные карты с отметками объектов и данными об ориентировочном количестве личного состава и военной техники украинских защитников. Все это подтвердили данные в ее телефоне, который изъяли во время обыска.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Злоумышленница уже находится под стражей, ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Николаеве задержали агента спецслужб РФ, который наводил вражеские ракеты на госпитали ВСУ. Предателем оказался работник местного коммунального предприятия, ему грозит 12 лет тюрьмы.

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