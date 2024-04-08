СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков, которые помогали подключить ЗАЭС к 'Росатому'. Фото

В Харькове задержали инженеров-проектировщиков, которые помогали стране-террористу России подключить Запорожскую атомную электростанцию к "Росатому". Фигурантами уголовного дела оказались бывшие чиновники проектных институтов Украины, которые за деньги согласились работать на оккупантов.

За совершенные преступления им грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что по заказу россиян предатели разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации атомных станций в РФ. Таким образом агрессор пытался получить новые технологии в сфере атомной энергетики.

В СБУ отметили, что фигуранты дела работали над проектной документацией для Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС. Кроме того, представители "Росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины.

В частности, злоумышленники должны были помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему России. СБУ заблаговременно разоблачила вражеских пособников, пошагово задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для врага. Благодаря оперативным действиям Служба безопасности сорвала попытки россиян получить доступ к стратегически важным украинским технологиям.

По данным следствия, основным фигурантом дела является руководитель проектной организации в Харькове. Мужчина наладил контакт с оккупантами через своего родственника – владельца российской компании, выполняющей подряды "Росатома". Контакт между собой поддерживали через мессенджер и электронную почту.

Также украинская спецслужба выяснила, что к преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики. За сотрудничество с оккупантами фигуранты получали из России вознаграждение в криптовалюте. Денежные средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы и передавали их проектантам.

В Офисе Генерального прокурора добавили, что подозреваемые осознавали, что своими действиями помогают развитию атомной энергетики РФ, что способствует бесперебойному функционированию и электроснабжению ее военно-промышленного комплекса, воинских частей, предприятий тяжелой и легкой промышленности. Это, в свою очередь, позволяет России наращивать производство оружия и боеприпасов, которые в дальнейшем используются для ведения боевых действий на территории Украины.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, которые с весны 2022 года удерживают контроль над украинской станцией.

Ранее сообщалось, что оккупанты удерживают в застенках около десяти работников ЗАЭС из-за их проукраинской позиции и отказа от сотрудничества с захватчиками.