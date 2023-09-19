СБУ задержала заместителя военкома в Херсоне и председателя ВВК на Прикарпатье, которые 'зарабатывали' на уклонистах. Фото

Правоохранители продолжают разоблачать в Украине преступные схемы, которые позволяют военнообязанным за деньги избегать мобилизации. Очередных злоумышленников, которые "зарабатывали" на уклонистах задержали в Ивано-Франковской области и в Херсоне.

Теперь фигурантам преступных схем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Херсоне правоохранители задержали заместителя начальника местного военкомата. Он помогал военнообязанным гражданам избегать призыва в армию. За свои "услуги" сотрудник военкомата просил от 4,5 до 6 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выполнения "услуг".

За деньги злоумышленник делал фейковые справки о "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. В Службе безопасности уточнили, что реализации преступной схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.

Правоохранители задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" во время получения ими еще одной взятки. В настоящее время им сообщили подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Также преступную схему для уклонистов разоблачили в Ивано-Франковской области. Глава одной из районных военно-врачебных комиссий продавал военнообязанным фиктивные документы о "плохом" состоянии здоровья, которые давали "право" на отсрочку.

За свои "услуги" глава ВВК брал 2 тыс. долларов США с одного человека. На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, Служба безопасности Украины перекрыла еще пять каналов незаконного выезда за границу уклонистов. Среди задержанных – начальник одного из военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ривном.

Ранее сообщалось. что в Одесской области Служба безопасности Украины задержала чиновников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Злоумышленники наладили схему продажи "удостоверения моряка", что и позволяло нелегальный выезд.

Также сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тыс. долларов США.

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