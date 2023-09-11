Продавали 'удостоверение моряка': в Одесской области задержали чиновников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Фото

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала чиновников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Злоумышленники наладили схему продаж "удостоверения моряка", что и позволяло нелегальный выезд.

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Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора. В частности, правоохранители задержали сотрудника Измаильского морпорта и чиновника Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Они за деньги предлагали уклонистам выехать за пределы Украины в качестве судоводителей торговых кораблей. С этой целью злоумышленники "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.

Тариф составлял от 700 до 1,2 тыс. долларов США с каждого кандидата. По такой схеме за одно заседание комиссии проходило около 20 моряков.

Таким образом, коррумпированные чиновники "заработали" почти 2 млн в гривневом эквиваленте.

Оба чиновника задержаны на горячем. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Пока фигуранты находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Верховинском районе Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины разоблачила канал незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Уклонявшихся перевозили через границу, используя квадроциклы и обходя пункты пропуска в лесистых областях Карпатских гор.

Сотрудники СБУ разоблачили на Киевщине главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни ухилянтов за более 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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