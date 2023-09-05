Перевозили уклонистов квадроциклами через Карпаты: в Прикарпатье СБУ разоблачила канал незаконного выезда за границу. Фото

В Верховинском районе Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины разоблачила канал незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Уклонистов перевозили через границу, используя квадроциклы и обходя пункты пропуска в лесистых областях Карпатских гор.

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале СБУ. За такую услугу уклонисты платили от 4 тыс. долларов.

Как установили следователи, организатором незаконной схемы был 28-летний мужчина, житель Надворнянского района. Он находил клиентов и организовывал для них нелегальное пересечение границы. Сотрудники СБУ задокументировали получение организатором 1 тысячи долларов от военнообязанного как часть оплаты за помощь в выезде за границу.

Для переправки мужчин за границу организатор взял в свою команду проводника, занимавшегося их перевозкой. Контрразведка СБУ задержала проводника и троих уклонистов у горного села Гринява, находящегося вблизи границы с Румынией. У фигуранта изъяли квадроцикл и 4400 долларов аванса, которые он получил за услуги по перевозке военнообязанных.

Также был задержан организатор незаконной схемы. У него изъяли средства, полученные за незаконные "услуги", и объявили ему о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Также планируется сообщение о подозрении перевозчику за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, а также производится розыск еще одного сообщника.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Военная контрразведка устанавливает военнослужащих пограничного отряда, которые допускали незаконную переправку людей через границу вне пунктов пропуска.

Также СБУ разоблачила в других регионах еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Так, в Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали работника районного военкомата, предлагавшего уклонистам возможность избежать призыва на военную службу путем поступления в один из местных вузов.

Для осуществления этой схемы фигурант обещал своим клиентам подключить свои связи в учебных заведениях.

Стоимость такой "услуги" оценивалась им от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.

В Ровенской области удалось прекратить коррупционную схему, которая предусматривала вывоз потенциальных призывников за пределы Украины как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Официальным "поводом" для выезда за границу было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами по поставкам зерновой продукции.

В Закарпатской области обнаружены и задержаны двое жителей Ужгородского района, которые, получая денежное вознаграждение, предоставляли уклонцам информацию о лесных тропах для секретного пересечения границы.

В Николаеве местному жителю было предъявлено подозрение в попытке подкупить старшего офицера военкомата с целью уклонения от мобилизации. Однако военный немедленно сообщил свое руководство о полученном "предложении", что способствовало фиксации преступных действий уклониста и его дальнейшему задержанию.

Все выявленные факты находятся под расследованием с целью привлечения виновных к ответственности. За совершенные преступления злоумышленникам может грозить до 9 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия были проведены Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Госпогранслужбой по процессуальному руководству прокуратуры.

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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